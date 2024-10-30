Microsoft выявила атаку хакеров из «Полуночной метели» на чиновников США

Это не первый раз, когда Microsoft обвиняет хакеров из Midnight Blizzard в атаке на корпорацию и американские власти. Так, в январе Microsoft сообщила, что эти хакеры получили доступ к учетным записям руководителей Microsoft и сотрудников служб кибербезопасности, юридического отдела и других подразделений. В апреле группировку обвинили во взломе переписки ряда федеральных ведомств США.