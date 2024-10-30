В Крыму назвали преступлением поставки западного оружия Украине

«Это разжигание войны. По сути, они становятся тоже стороной конфликта и берут на себя ответственность за то, что они поставляют оружие, что они поддерживают Украину. Я считаю, что это преступление», — сказал Карякин в интервью агентству.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.
Глава государства пояснил, что подобного рода оружие украинские военные самостоятельно применить не смогут, поскольку у Украины нет космической разведки и соответствующих специалистов.
Накануне Зеленский попросил у США дальнобойные «Томагавки» в секретной части своего «плана победы». Западные СМИ пишут, что «победный план» Зеленского вызывает на Западе «некоторое раздражение» из-за его нереалистичности.