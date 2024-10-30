Мэр Юрий Шалабаев назвал решенные в Нижнем Новгороде проблемы

Мэр Юрий Шалабаев назвал проблемы, которые удалось решить в Нижнем Новгороде за четыре года. Об этом он рассказал на встрече со СМИ.
Так, мэр рассказал, что ежегодно ведется обновление коммунальной инфраструктуры, в том числе трубопроводов. Также мэр рассказал о существовавшей ранее проблемы с освещением. Даже работающие фонари специально не включались.
По словам главы города, большой проблемой ранее были «синие заборы» и заброшенные территории. За последние годы было благоустроено более 250 общественных пространств.
Кроме того, нижегородцы страдали от нехватки школ и детских садов. Для решения данной проблемы были построены еще 12 школ и 23 детских сада.
Также мэр отметил, что для города закупили больше коммунальной техники.
Напомним, мэр Юрий Шалабаев высказался о возможном втором сроке своих полномочий.