ЦИК Узбекистана утвердил результаты выборов по единому избирательному округу

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями, сообщает пресс-служба ЦИК.
Депутатские места распредели следующим образом:
- Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) — 26 мест;
- Демократическая партия «Миллий тикланиш» — 14 мест;
- Народно-демократическая партия (НДПУ) —13 мест;
- Социал-демократическая партия «Адолат» — 12 мест;
- Экологическая партия — 10 мест.
На заседании ЦИК оформили протокол, утвержденный постановлением.
Центральная избирательная комиссия направит уведомления партиям и депутатам, избранным по партийным спискам.
После этого ЦИК зарегистрирует их в качестве депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.