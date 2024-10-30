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ЦИК Узбекистана утвердил результаты выборов по единому избирательному округу

Между пятью политическими партиями распределили 75 депутатских мандатов.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями, сообщает пресс-служба ЦИК.

Депутатские места распредели следующим образом:

  • Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) — 26 мест;
  • Демократическая партия «Миллий тикланиш» — 14 мест;
  • Народно-демократическая партия (НДПУ) —13 мест;
  • Социал-демократическая партия «Адолат» — 12 мест;
  • Экологическая партия — 10 мест.

На заседании ЦИК оформили протокол, утвержденный постановлением.

Центральная избирательная комиссия направит уведомления партиям и депутатам, избранным по партийным спискам.

После этого ЦИК зарегистрирует их в качестве депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.