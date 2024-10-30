Европа обещает увеличение экспорта электроэнергии для Молдовы и Украины

В течение 2023 года Молдова в основном обеспечивала потребность в электроэнергии для Правобережья Днестра, приобретая энергию на внутреннем рынке, у Молдавской ГРЭС. Импорт электроэнергии за указанный период составил около 6% (около 250 тысяч МВт*ч). Закупки осуществлялись у румынских компаний Hidroelectrica, Nuclearelectrica и OPCOM, а также у «Укргидроэнерго» из Украины.