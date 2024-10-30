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Антитеррористические учения проходят в Островецком районе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на территории Островецкого района пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госбезопасности.

Источник: Sputnik.by

В мероприятиях примут участие подразделения Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и других государственных органов.

Сценарий учений предусматривает задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.

учения