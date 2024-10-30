Не только о подготовке к зиме. Губернатор дал поручения главам

Глава региона напомнил, что в этом году завершается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В области средства направили на благоустройство 128 общественных и 55 дворовых территорий во всех 43 муниципальных образованиях. На сегодняшний момент общий уровень выполнения — 95%. Алексей Текслер поручил главам обеспечить 100% кассовое исполнение работ до 1 декабря. В 2025 году средства по программам формирования современной городской среды планируется направить также во все 43 муниципалитета.