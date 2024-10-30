Не только о подготовке к зиме. Губернатор дал поручения главам

Такие задачи поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Особое внимание ЖКХ
В регионе продолжится процесс объединения поселений — уже появились Коркинский, Саткинский, Каслинский округа. С такими же инициативами выступили в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.
«Прошу глав активизировать соответствующую работу, разъяснить жителям смысл и преимущество преобразований. Важно максимально приблизить местную власть к людям, сделать муниципальные услуги качественными и доступными для жителей. Обсудили и призыв на срочную военную службу — более 3 тыс. южноуральцев должны пополнить ряда армии. Глава региона распорядился оказывать содействие муниципальным призывным комиссиям и сотрудникам комиссариатов по всем вопросам».
Особое внимание уделили отопительному сезону. По словам губернатора, большинство муниципалитетов вошло в него по графику — тем не менее, главы и Госжилинспекция должны максимально оперативно реагировать на возможные локальные проблемы.
«Напоминаю про обязанность глав назначить персонально ответственных лиц за прохождение отопительного периода в муниципалитете, а также лично контролировать устранение аварийных ситуаций в сфере ЖКХ», — сказал Алексей Текслер.
Кроме того, губернатор потребовал от глав принять все необходимые меры для надлежащего содержания автодорог, проверить у подрядчиков техническую готовность снегоуборочной техники и наличие противогололёдных материалов.
Селяне поставили рекорд
Глава региона напомнил, что в этом году завершается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В области средства направили на благоустройство 128 общественных и 55 дворовых территорий во всех 43 муниципальных образованиях. На сегодняшний момент общий уровень выполнения — 95%. Алексей Текслер поручил главам обеспечить 100% кассовое исполнение работ до 1 декабря. В 2025 году средства по программам формирования современной городской среды планируется направить также во все 43 муниципалитета.
Губернатор напомнил, что по нацпроектам в прошлом году уровень кассового исполнения составил более 99% — это наилучший результат за всё время реализации национальных проектов в Челябинской области.
«В этом году не должно быть ниже. Тем более, мы вступаем в фазу реализации новых национальных проектов».
Что касается уборочной кампании, то аграрии уже убрали основной объём урожая — по предварительным данным, собрано более 2 млн тонн зерна. Селяне поставили исторический рекорд по намолоту пшеницы твёрдых сортов.
По цифровой трансформации регион уже два года входит в десятку лучших. Губернатор указал, что, несмотря на достигнутое, надо улучшить результаты, а особое внимание обратить на внедрение платформы обратной связи и ведение госпабликов.
Также глава региона поручил главам усилить работу с жителями по вопросу строительства сетей связи в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» — посредством голосования на портале Госуслуг для определения приоритетных населённых пунктов.
Уже начался приём заявлений соискателей на знак отличия «Семейное счастье» — эта региональная награда для пар, проживших в браке свыше 50 лет. Алексей Текслер поручил главам организовать системную работу с жителями, донести информацию о награде и условиях её получения, помочь со сбором документов, а в дальнейшем проводить награждение в торжественной обстановке.