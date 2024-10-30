Названы размеры компенсационных и стимулирующих доплат учителям Воронежа

Стимулирующие выплаты (ранее — повышающие надбавки) даются при наличии квалификационной категории, за стаж непрерывной работы (выслугу лет), за наличие ученой степени, ведомственных и региональных наград, молодым специалистам, студентам среднего профессионального образования и высших учебных заведений, педагогическим работникам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, педагогам-психологам, учителям-дефектологам (за исключением работающих в «ресурсных классах» и (или) «автономных классах»), учителям-логопедам, социальным педагогам, советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.