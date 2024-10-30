Названы размеры компенсационных и стимулирующих доплат учителям Воронежа

Депутаты Воронежской городской думы на постоянной комиссии по бюджету рассмотрели проект изменений в положение об оплате труда педагогических работников. Скорректированы выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также размеры некоторых доплат. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы во вторник, 29 октября.
Согласно изменениям в положении, к выплатам компенсационного характера (ранее — повышающим надбавкам) относятся выплаты:
- за проверку тетрадей;
- за индивидуальное обучение на дому;
- за работу в «ресурсном классе» и (или) «автономном классе» с детьми с расстройством аутистического спектра и другими нарушениями ментальной сферы, а также сопутствующими выраженными нарушениями поведения, коммуникации и речи;
- за работу с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья;
- за реализацию общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в сетевой форме;
- компенсация учителям за дистанционное обучение на основе видео-конференц-связи.
Устанавливаются следующие размеры доплат:
- за классное руководство — 5 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. рублей (за счет областного бюджета);
- педагогам, имеющим квалификационную категорию «педагог-методист» или «педагог-наставник», по факту выполнения дополнительных обязанностей, связанных с методической работой или работой в качестве наставника, — 3 тыс. рублей;
- заместителям директоров общеобразовательных организаций, получивших статус «опорная общеобразовательная организация» и выполняющих координирующую функцию, — 20 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — 5 тыс. рублей;
- за объединение классов в разновозрастные группы для проведения внеурочных занятий и занятий по программам дополнительного образования — 2,1 тыс. рублей.
Стимулирующие выплаты (ранее — повышающие надбавки) даются при наличии квалификационной категории, за стаж непрерывной работы (выслугу лет), за наличие ученой степени, ведомственных и региональных наград, молодым специалистам, студентам среднего профессионального образования и высших учебных заведений, педагогическим работникам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, педагогам-психологам, учителям-дефектологам (за исключением работающих в «ресурсных классах» и (или) «автономных классах»), учителям-логопедам, социальным педагогам, советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Размер выплат стимулирующего характера составит:
- за реализацию профильных учебных предметов, а также учебных курсов, курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного образования, соответствующих профилю, для обучающихся в центрах обучения и сопровождения детей, проявляющих способности, — 20 тыс. рублей;
- специалистам, работающим в школьных технопарках «Кванториум»: лаборантам — 11,5 тыс. рублей, педагогам и методистам — 14 тыс. рублей, инженерам — 26 тыс. рублей;
- за наличие ученой степени доктора наук — 15 тыс. рублей вместо 2,6 тыс. рублей, кандидата наук — 10 тыс. рублей вместо 1,6 тыс. рублей;
- выплаты молодым специалистам увеличили на 1 тыс. рублей.
Параллельно с этим были скорректированы рекомендации по формированию штатных расписаний общеобразовательных организаций. В учреждениях, где организованы две смены, вводится 0,5 ставки заместителя директора. При наличии у общеобразовательной организации статуса «опорная общеобразовательная организация» вводится ставка диспетчера общеобразовательного учреждения.
Ранее стало известно, что в Воронежской области в 2025 году «указным» категориям работников бюджетной сферы продолжат повышать заработную плату в соответствии с ростом дохода от трудовой деятельности по региону. У остальных категорий сотрудников оплату труда будут индексировать на прогнозный уровень инфляции.