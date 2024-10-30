Politico: некоторые чиновники ЕС втайне хотят победы Трампа на выборах

По его информации, высокопоставленные чиновники и дипломаты ЕС, пожелавшие остаться анонимными, выразили мнение, что победа Трампа на выборах в США могла бы подтолкнуть сообщество к позитивным переменам. Возможный второй срок республиканца на посту президента США рассматривается ими как «горькое лекарство», которое необходимо раздробленному Евросоюзу, чтобы преодолеть разногласия внутри объединения. Один из евродипломатов отметил, что приход Трампа к власти в США мог бы стать «благотворным потрясением, которое позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия или энергетический кризис».