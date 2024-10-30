Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СНГ направит наблюдателей на президентские выборы в Беларуси

Наблюдатели от СНГ будет вести наблюдение за президентскими выборами в Беларуси, в Исполкоме СНГ ожидают приглашения от белорусской стороны, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Наблюдатели от СНГ будет вести наблюдение за президентскими выборами в Беларуси, в Исполкоме СНГ ожидают приглашения от белорусской стороны, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент Sputnik.

«На саммите БРИКС в Казани Александр Григорьевич Лукашенко озвучил решение о том, что 26 января состоятся выборы президента Республики Беларусь, все его партнеры по СНГ с интересом услышали это заявление. И я подтвердил готовность Исполкома после получения приглашения сформировать миссию наблюдателей из представителей стран Содружества для того, чтобы наблюдать за подготовкой и проведением выборов», — сообщил Лебедев журналистам в Минске.

СНГ