СНГ направит наблюдателей на президентские выборы в Беларуси

«На саммите БРИКС в Казани Александр Григорьевич Лукашенко озвучил решение о том, что 26 января состоятся выборы президента Республики Беларусь, все его партнеры по СНГ с интересом услышали это заявление. И я подтвердил готовность Исполкома после получения приглашения сформировать миссию наблюдателей из представителей стран Содружества для того, чтобы наблюдать за подготовкой и проведением выборов», — сообщил Лебедев журналистам в Минске.