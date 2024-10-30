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Куйвашев поручил увеличить единовременные выплаты молодым медикам в три раза

Губернатор Свердловской области решил увеличить зарплаты молодым медикам.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил увеличить единовременные выплаты для молодых медиков. Специалистам будут платить в три раза больше. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

— Евгений Куйвашев принял решение об увеличении единовременного пособия на обзаведение хозяйством выпускникам медицинских вузов и колледжей, приступившим к работе в государственных учреждениях здравоохранения, в три раза, — рассказали в областном правительстве.

Молодые специалисты, которые начали карьеру в сельской местности, уже получают по 150 тысяч рублей. В остальных частях региона пособия достигают 100 тысяч рублей. Ранее оно составляло 50 и 35 тысяч соответственно.

Одно из условий для получения социальной выплаты — поступление на работу в госучреждение в год окончания учебы. Трудиться сотрудник должен не менее четырех лет.

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