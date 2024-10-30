Депутат поинтересовался, есть ли у правительства план спасения страны в случае кризиса

«Если говорить об этом годе, то в среднем мы вышли на цену порядка 81 доллара. Мы прогнозировали при цене 80 долларов и движемся в этом коридоре. Что касается цены в 75 долларов, то мы буквально вчера обновили консенсус-прогнозы и посмотрели, как мировые финансовые институты оценивают ситуацию. На вчерашний день консенсус-прогноз составлял 74,4 доллара. И так происходит каждый раз — они меняются каждый месяц. Поэтому мы считаем, что укладываемся в 75 долларов на следующий год. Приведу пример: Всемирный банк оценивает стоимость нефти на следующий год в 89 долларов, а институт МВФ — в 72 доллара. Прогнозы сильно разнятся, поэтому мы придерживаемся золотой середины».