Депутат поинтересовался, есть ли у правительства план спасения страны в случае кризиса

Депутат Бахытжан Базарбек уточнил, что будет предпринимать правительство, если произойдет значительное снижение цен на нефть, и есть ли у правительства план «Б» — план спасения страны в случае наступления кризисной ситуации.
Глава МНЭ подтвердил, что, действительно, цены на нефть волатильны, но всегда есть прогноз.
«Если говорить об этом годе, то в среднем мы вышли на цену порядка 81 доллара. Мы прогнозировали при цене 80 долларов и движемся в этом коридоре. Что касается цены в 75 долларов, то мы буквально вчера обновили консенсус-прогнозы и посмотрели, как мировые финансовые институты оценивают ситуацию. На вчерашний день консенсус-прогноз составлял 74,4 доллара. И так происходит каждый раз — они меняются каждый месяц. Поэтому мы считаем, что укладываемся в 75 долларов на следующий год. Приведу пример: Всемирный банк оценивает стоимость нефти на следующий год в 89 долларов, а институт МВФ — в 72 доллара. Прогнозы сильно разнятся, поэтому мы придерживаемся золотой середины».
Министр подчеркнул, что план «Б», как и план «С», существует.
«Есть сценарий пессимистичного прогноза с ценой 60 долларов. В нем предусмотрены все расчеты, бюджетные параметры и направления, по которым будем двигаться. Если цена будет ниже, то, вероятно, включится план “С”. На этот случай у нас тоже есть свои инструменты. Мы уже проходили период, когда цена была 40 долларов. В таких случаях правительство разрабатывает антикризисный план мер: мы начинаем приоритизировать расходы, сокращать их и так далее. Главное — поддерживать экономику. Понятно, что на такой случай у государства есть резервы», — озвучил Нурлан Байбазаров.
Ранее министр национальной экономики озвучил прогноз развития Казахстана.