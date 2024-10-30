Учёный Пермского университета разработал способ поиска экстремистов в Сети

Учёный Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработал новый способ поиска экстремистов в Сети, сообщает пресс-служба вуза.
Речь идёт об исследовании, которое проводил доцент Института компьютерных наук и технологий университета, кандидат технических наук Андрей Рабчевский. Его работа стала частью методического пособия под названием «Противодействие экстремистской идеологии в социальных медиа: математические модели и методы». Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, в издании была размещена часть кандидатской диссертации учёного.
Сам учёный объясняет, что его разработка помогает находить пользователей соцсетей, которые распространяют экстремистскую информацию.
«Я разработал синтетический датасет (набор данных, — прим. автора), который использовался для обучения нейросети, выявляющий роли пользователей социальных сетей, вовлечённых в деструктивные социальные явления», — поясняет Андрей Рабчевский.
Издание, в котором была опубликована работа учёного, стало одним из победителей конкурса «Научная книга», который проводит Академия МВД России.