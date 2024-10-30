Учёный Пермского университета разработал способ поиска экстремистов в Сети

Речь идёт об исследовании, которое проводил доцент Института компьютерных наук и технологий университета, кандидат технических наук Андрей Рабчевский. Его работа стала частью методического пособия под названием «Противодействие экстремистской идеологии в социальных медиа: математические модели и методы». Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, в издании была размещена часть кандидатской диссертации учёного.