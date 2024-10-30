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Депутатов в Башкирии призвали не просто слушать, а петь гимн

Депутатов в Башкирии призвали не просто слушать, а петь гимн.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На октябрьском заседании Госсобрания Башкирии председатель парламента Константин Толкачев обратился к депутатам с призывом не просто слушать исполнение гимнов, но и петь.

«У нас здесь немых нет. И страна всеобщей грамотности. Поэтому давайте все-таки петь слова наших гимнов — российского и республиканского. А то все закрыли рты, скромно так смотрят, потупили глаза», — приводит пресс-служба парламента слова Константина Толкачева.

Председатель Госсобрания напомнил также, что депутаты должны на собственном примере показывать уважение к символике России и Башкирии.