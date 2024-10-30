Депутатов в Башкирии призвали не просто слушать, а петь гимн.

На октябрьском заседании Госсобрания Башкирии председатель парламента Константин Толкачев обратился к депутатам с призывом не просто слушать исполнение гимнов, но и петь.
«У нас здесь немых нет. И страна всеобщей грамотности. Поэтому давайте все-таки петь слова наших гимнов — российского и республиканского. А то все закрыли рты, скромно так смотрят, потупили глаза», — приводит пресс-служба парламента слова Константина Толкачева.
Председатель Госсобрания напомнил также, что депутаты должны на собственном примере показывать уважение к символике России и Башкирии.