Депутатов в Башкирии призвали не просто слушать, а петь гимн.

«У нас здесь немых нет. И страна всеобщей грамотности. Поэтому давайте все-таки петь слова наших гимнов — российского и республиканского. А то все закрыли рты, скромно так смотрят, потупили глаза», — приводит пресс-служба парламента слова Константина Толкачева.