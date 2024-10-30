Глава челябинского Коркино Лощинина ушла в отставку после цыганских погромов

«Раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены. Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа. Я намерена применить свои знания и опыт в другом направлении», — сообщили чиновница.