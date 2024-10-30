Глава челябинского Коркино Лощинина ушла в отставку после цыганских погромов

Глава Коркинского округа (Челябинская область) Наталья Лощинина ушла в отставку после цыганских погромов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены. Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа. Я намерена применить свои знания и опыт в другом направлении», — сообщили чиновница.
По ее словам, так называемая цыганская проблема существовала очень давно, «известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа».
«И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды. Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра», — написала Лощинина.
Напомним, вечером 23 октября в Коркино была найдена убитой 40-летняя женщина-таксист. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, которого она накануне подвозила. Возбуждено уголовное дело. Убийство вызвало возмущение местных жителей, они потребовали наказать виновных.
В СКР отмечали в связи с произошедшим, что «проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается».
Позже, 28 октября, губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба сообщил, что ситуация в Коркино нормализовалась, а власти активизируют работу по комплексному развитию территории.
Он также заявил, что оперативная работа правоохранительных органов идет на всех территориях области с компактным проживанием цыганского населения.