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Закон о бизнес-омбудсмене поменяли в Приморье

На октябрьской сессии Законодательного Собрания приняли поправки в краевой закон, которые позволяют назначить уполномоченного по защите прав предпринимателей без согласования с федеральным уполномоченным по защите прав предпринимателей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, поступившие предложения связаны с отсутствием лица на федеральной должности уполномоченного при президенте РФ.

Должность регионального уполномоченного по защите прав бизнеса была учреждена в Приморье в 2014 году, и каждые пять лет проводится выбор процедуры для назначения нового представителя. Согласно региональному закону, кандидат должен получать поддержку местного бизнес-сообщества и утверждаться губернатором и Законодательным Собранием края.

На федеральном уровне в настоящий момент должность уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей вакантна, что затрудняет процесс назначения нового кандидата в Приморье. Чтобы не допустить перерыва в работе по защите интересов предпринимателей, новый законопроект наделяет губернатора правом назначить временно исполняющего обязанности уполномоченного с полными полномочиями до завершения федеральных процедур.

Напомним, что с сентября должность бизнес-омбудсмена занимает Наталья Кошелева, которая сменила Марину Шемилину, занимавшую этот пост два срока подряд. Наталью Кошелеву поддержали бизнес-сообщества, губернатор Приморья и депутаты Законодательного Собрания. При этом на федеральном уровне должность уполномоченного по правам предпринимателей свободна уже как полгода, после того как ее освободил Борис Титов.

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