Закон о бизнес-омбудсмене поменяли в Приморье

Как отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, поступившие предложения связаны с отсутствием лица на федеральной должности уполномоченного при президенте РФ.
Должность регионального уполномоченного по защите прав бизнеса была учреждена в Приморье в 2014 году, и каждые пять лет проводится выбор процедуры для назначения нового представителя. Согласно региональному закону, кандидат должен получать поддержку местного бизнес-сообщества и утверждаться губернатором и Законодательным Собранием края.
На федеральном уровне в настоящий момент должность уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей вакантна, что затрудняет процесс назначения нового кандидата в Приморье. Чтобы не допустить перерыва в работе по защите интересов предпринимателей, новый законопроект наделяет губернатора правом назначить временно исполняющего обязанности уполномоченного с полными полномочиями до завершения федеральных процедур.
Напомним, что с сентября должность бизнес-омбудсмена занимает Наталья Кошелева, которая сменила Марину Шемилину, занимавшую этот пост два срока подряд. Наталью Кошелеву поддержали бизнес-сообщества, губернатор Приморья и депутаты Законодательного Собрания. При этом на федеральном уровне должность уполномоченного по правам предпринимателей свободна уже как полгода, после того как ее освободил Борис Титов.