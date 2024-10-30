Закон о бизнес-омбудсмене поменяли в Приморье

Напомним, что с сентября должность бизнес-омбудсмена занимает Наталья Кошелева, которая сменила Марину Шемилину, занимавшую этот пост два срока подряд. Наталью Кошелеву поддержали бизнес-сообщества, губернатор Приморья и депутаты Законодательного Собрания. При этом на федеральном уровне должность уполномоченного по правам предпринимателей свободна уже как полгода, после того как ее освободил Борис Титов.