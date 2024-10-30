Прокуратура Грузии начала расследование возможной фальсификации на выборах

Основанием для начала расследования стало обращение Центральной избирательной комиссии, которая признала правящую «Грузинскую мечту» победителем на выборах. Допрос госпожи Зурабишвили запланирован на 31 октября. Прокуратура пообещала изучить все факты, озвученные президентом, партиями и наблюдателями и допросить всех, кто может располагать информацией о фальсификациях.