Иран пригрозил Израилю «сокрушительными ударами» в ближайшие дни

Иран в скором времени ответит на удар Израиля по исламской республике, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Мохаммад Реза Нагди, передает Al Arabiya.
«В ближайшие дни вы увидите еще более сокрушительные удары по сионистскому режиму (Израилю. — РБК). Мы застанем их врасплох своими мерами и изобретательностью», — заявил генерал.
Об этом же заявила пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани. Она подчеркнула, что недавнее нападение Ирана было «нападением на наши границы» и «израильский режим получит ответ».
В ночь на 26 октября Израиль с помощью авиации атаковал Иран. Вооруженные силы Израиля назвали целями ракетные комплексы «земля — воздух», средства ПВО и места производства ракет, которые запускали по израильской территории в течение последнего года. Силы ПВО отразили атаку, но «был нанесен ограниченный ущерб», погибли четверо иранских военных, сообщали иранские власти.
Ранее The New York Times (NYT) опубликовала спутниковые снимки пораженных ВВС Израиля объектов. На них, как отмечает газета, видны разрушения главного здания на территории Космического центра КСИР. Как пояснил NYT научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Хинц, этот центр с 2017 года использовался для создания твердотопливных ракетных двигателей, которые могут применяться в космической технике, но также широко применяются в баллистических ракетах.
Axios со ссылкой на источники ранее писал об уничтожении «критического компонента» программы баллистических ракет Ирана. Reuters сообщал об ударе по объектам, на которых создавалось твердое топливо для снарядов. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан спустя сутки после атаки заявил, что Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию».