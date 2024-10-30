Иран пригрозил Израилю «сокрушительными ударами» в ближайшие дни

Axios со ссылкой на источники ранее писал об уничтожении «критического компонента» программы баллистических ракет Ирана. Reuters сообщал об ударе по объектам, на которых создавалось твердое топливо для снарядов. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан спустя сутки после атаки заявил, что Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию».