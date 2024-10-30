В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции

КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Полиция Молдавии рассылает гражданам SMS-сообщения, в которых просит «остерегаться электоральной коррупции» и предупреждает о крупных штрафах.
Национальный центр по борьбе с коррупцией за прошлую неделю выписал штрафы за указанный вид преступлений на общую сумму около 56 тысяч долларов.
«Уважаемые граждане, остерегайтесь фальсификаций на выборах. Если кто-то пытается вас подкупить, звоните в полицию. Предложение денег влечет за собой штраф в размере 57 000 леев (3180 долларов — ред.) или лишение свободы на срок до пять лет, а получение денег — штраф в размере 37 500 леев (2090 долларов — ред.)».
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.