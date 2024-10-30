Первым вице-мэром Воронежа назначена Инна Шеина

Инне Шеиной 48 лет. Она родилась в Воронеже. В 1999 году окончила Воронежскую школу МВД России по специальности «Юрист». Карьеру начинала в органах службы МВД. С 2001 по 2008 год руководила юридическим отделом управы Центрального района Воронежа. С 2008 по 2018 год являлась начальником аппарата управы. 31 октября 2018 года назначена на пост руководителя управы Центрального района.