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Первым вице-мэром Воронежа назначена Инна Шеина

Депутаты гордумы Воронежа согласовали кандидатуру Инны Шеиной на пост первого заместителя главы облцентра по стратегическому планированию, экономике и финансам. Об этом сообщили в горадминистрации. На этом посту госпожа Шеина сменит Юрия Тимофеева, который покинул его в апреле.

Источник: Reuters

В начале сентября мэр Сергей Петрин заявил, что у него появятся два первых заместителя. На эти посты планировали назначить госпожу Шеину и руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики города Алексея Рыженина. Последний 9 сентября и.о. вице-мэра. При этом он продолжает курировать работу управления.

Инне Шеиной 48 лет. Она родилась в Воронеже. В 1999 году окончила Воронежскую школу МВД России по специальности «Юрист». Карьеру начинала в органах службы МВД. С 2001 по 2008 год руководила юридическим отделом управы Центрального района Воронежа. С 2008 по 2018 год являлась начальником аппарата управы. 31 октября 2018 года назначена на пост руководителя управы Центрального района.