Заместитель Жоги провел совещание после погромов в Коркино

«Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — заявил полпред.