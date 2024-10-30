Льготную ипотеку продлили в Нижегородской области

В рамках этой программы часть процентной ставки может быть возвращена семьям, проживающим в сельской местности или работающим в сфере IT. Возможность воспользоваться этим предложением открыта для многодетных семей, неполных семей, семей с детьми-инвалидами, а также сотрудников определенных служб и ведомств.
«Для получения соцподдержки необходимо обратиться с заявлением в управление социальной защиты по месту жительства в срок не позднее 360 календарных дней со дня заключения льготного кредитного договора», — отметил Игорь Седых.
Процентные ставки могут быть снижены до 0,1% для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и неполных семей, до 1% для участников программы «Сельская ипотека», до 3% для IT-специалистов и до 4% для остальных категорий граждан. Важно отметить, что программа начала действовать с конца 2022 года. Ранее льготные условия распространялись на ипотечные сделки, заключенные до 1 июля 2024 года по тогдашним программам. В настоящее время срок действия программы продлен на сделки, заключенные до 31 декабря текущего года.
Ранее мы сообщали, что Нижегородская область занимает 65-е место в рейтинге регионов России по доступности ипотеки в 2024 году.