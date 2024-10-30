Льготную ипотеку продлили в Нижегородской области

Процентные ставки могут быть снижены до 0,1% для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и неполных семей, до 1% для участников программы «Сельская ипотека», до 3% для IT-специалистов и до 4% для остальных категорий граждан. Важно отметить, что программа начала действовать с конца 2022 года. Ранее льготные условия распространялись на ипотечные сделки, заключенные до 1 июля 2024 года по тогдашним программам. В настоящее время срок действия программы продлен на сделки, заключенные до 31 декабря текущего года.