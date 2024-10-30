В Казахстане появятся формирования самообороны и добровольцы

Цель основного законопроекта заключается в повышении обороноспособности страны, обеспечении безопасности населения, объектов территориальной обороны и защите территории республики в период мобилизации, военного положения и в военное время.



Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец». Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время.



Под добровольцами же понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооружённых Сил на момент создания формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населённых пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и др. Отдельные формирования самообороны из добровольцев могут включаться в состав Вооружённых Сил для выполнения боевых задач.



Сопутствующим проектом вносятся поправки в Предпринимательский кодекс и пять законов. Ими закрепляются компетенции соответствующих госорганов (МВД, КНБ, МЧС, МИО) в сфере территориальной обороны.