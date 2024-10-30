Михаил Клинков избран главой Дзержинска

Главой Дзержинска Нижегородской области 30 октября избран Михаил Клинков, который ранее работал в качестве исполняющего обязанности. Решение было принято 30 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Главу муниципалитета выбирали на заседании Думы Дзержинска. В выборах участвовали три кандидатуры: первый заместитель главы города Михаил Клинков, которого выдвинули губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и партия «Единая Россия», а также депутат Гордумы, член КПРФ Сергей Елизаров и представитель партии ЛДПР Кирилл Ваганов. В ходе открытого голосования кандидатуру Михаила Клинкова поддержало большинство — 24 депутата.
Михаил Клинков, вступая в должность, принес присягу главы города. Приоритетными направлениями для своей работы Михаил Клинков назвал расселение аварийного и ветхого жилья, строительство новых соцучреждений. Также стоит задача продолжить реализацию нацпроектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экологическое благополучие, а также “Молодежь и дети”, “Семья”. Последние два стартуют в России с 2025 года. Также планируется принимать участие в новых федеральных и региональных программах.
«Важное качество для главы города — умение погружаться в проблемы населения, быть открытым в общении с жителями, настроенным на серьезную работу. В личном общении с Михаилом Петровичем я убедился, что новый мэр Дзержинска готов развивать город в преддверии его 100-летия, — уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Новому главе предстоит эффективно решать вопросы дорожного строительства, образования, спорта, привлечения в промышленность и другие отрасли новых кадров».