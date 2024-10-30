Михаил Клинков избран главой Дзержинска

Михаил Клинков, вступая в должность, принес присягу главы города. Приоритетными направлениями для своей работы Михаил Клинков назвал расселение аварийного и ветхого жилья, строительство новых соцучреждений. Также стоит задача продолжить реализацию нацпроектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экологическое благополучие, а также “Молодежь и дети”, “Семья”. Последние два стартуют в России с 2025 года. Также планируется принимать участие в новых федеральных и региональных программах.