Молдавская полиция сорвала флешмоб против Санду

КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Полиция Молдавии сорвала флешмоб оппозиционной партии «Возрождение», направленный против президента Майи Санду, а также задержала одного из участников, сообщил журналистам активист политсилы Юрий Витнянский.
Представители партии «Возрождение» в среду утром решили пройти по центру Кишинева с большим воздушным шаром около 1,5 метров в диаметре, который они катили по улицам. На шаре была размещена фотография президента Санду, а также призыв «Майя, катись отсюда». Акция планировали завершить у здания администрации президента, однако сотрудники полиции задержали активистов на центральной площади столицы в квартале от точки назначения.
«Мы не нарушили не один закон сегодняшней акцией. К сожалению, полиция в полном руководящем составе, наплевав на закон, не позволила нам пройти к месту проведения нашего флэшмоба, администрации президента. Никаких документов об изъятии, никаких оснований для задержания. Такой позорной власти в нашей стране не было никогда в истории», — заявил Витнянский.
Он отметил, что сотрудники полиции проткнули шар, а затем изъяли его, также был задержан один из участников акции.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.