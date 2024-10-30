Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор расширил штат регионального минздрава

Кроме этого, должность министра теперь необходимо согласовывать с федеральным Минздравом.

Источник: РИА "Новости"

В положение регионального министерства здравоохранения внесены изменения, расширяющие штат ведомства. Соответствующее постановление 29 октября было подписано губернатором Алексеем Беспрозванных.

Согласно документу, в структуру минздрава вводится дополнительно должность первого заместителя министра, который в случае отсутствия руководителя будет исполнять его обязанности. Что касается самого министра здравоохранения, то его назначение должно быть согласовано с федеральным министерством.

Напомним, ранее в штате минздрава области было предусмотрено четыре заместителя министра. Глава ведомства назначался губернатором, согласование кандидатуры с федеральным Минздравом не требовалось.