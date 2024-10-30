Врио мэра Челябинска потребовал набрать водителей на снегоуборочную технику

«Продолжаем готовиться к заморозкам и снегопадам. Посмотрел сегодня новую технику, которую муниципалитет приобрел на средства, выделенные городу губернатором. Закуплено: семь автогрейдеров, пять погрузчиков, три трактора, два шнекороторных снегоочистителя, два пылесоса, один бульдозер. Эти машины станут существенным дополнением к тем, которые уже есть в наличии у подрядчиков. Но никакая техника не будет иметь смысла, если на ней некому работать. Поставил задачу руководителям подрядных организаций укомплектовывать штат водителями», — написал Лошкин.