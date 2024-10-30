В Заксобрании одобрили бюджет Петербурга на 2025-й и следующие два года

Господин Беглов представлял бюджет на ближайшие три года по программе «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» — с этой программой, которая рассчитана до 2030 года, он шел на прошедшие в сентябре 2024-го выборы. Губернатор вновь говорил о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург (ВСМ), Большого Смоленского моста и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), а также о планах открыть круглогодичный морской курорт «Санкт-Петербург Марина».
На строительство метрополитена в ближайшие три года будет выделено 170 млрд руб., из которых 35 млрд — в 2025-м. Завершить строительство станции «Горной институт» губернатор обещает до конца 2024 года. Однако дату открытия станции не назвал. На реализацию проекта ШМСД — 79 млрд руб., на строительство ВСМ — 30 млрд руб. На поддержку участников военной операции и их семей из бюджета в следующем году выделят 10 млрд руб.
Выступление губернатора прерывалось на смонтированные видеоролики из выступлений и интервью, на которых чиновники разного уровня и руководители крупных холдингов рассказывали, как «динамично развивается» Петербург. После выступления губернатора у депутата от каждой фракции было право задать один вопрос. Парламентариев интересовало оснащения больниц, детские лагеря и отдых детей, строительство метрополитена.
В 2025 году город рассчитывает получить 942 млрд рублей от налога на прибыль: 389 млрд — от налог на прибыль организаций и 553,5 млрд — на доходы физлиц. В следующем году НДФЛ составит 41,8% от всех доходов города, говорится в пояснительной записке к проекту. «Структура доходов в 2025—2027 годах сохраняется. Налоговые платежи составляют более 90% от общего объема поступлений», — отмечают в Смольном.
На реализацию адресной инвестиционной программы (АИП) в 2025 году выделено 234 млрд руб. Резервный фонд городского правительства, средства из которого в первую очередь идут на восстановление Мариуполя и другие расходы, связанные с военной операцией, в следующем сократится с 45,6 млрд до 40 млрд рублей.
Депутаты проголосовали за законопроект почти единогласно: двое депутатов выступили против, еще двое от голосования воздержались. Ко второму чтению, которое пройдет 20 ноября, фракции намерены подать поправки к проекту бюджета. Третье чтение пройдет 27 ноября.