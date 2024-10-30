В Заксобрании одобрили бюджет Петербурга на 2025-й и следующие два года

На строительство метрополитена в ближайшие три года будет выделено 170 млрд руб., из которых 35 млрд — в 2025-м. Завершить строительство станции «Горной институт» губернатор обещает до конца 2024 года. Однако дату открытия станции не назвал. На реализацию проекта ШМСД — 79 млрд руб., на строительство ВСМ — 30 млрд руб. На поддержку участников военной операции и их семей из бюджета в следующем году выделят 10 млрд руб.