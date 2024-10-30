Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты горсовета утвердили туристический налог в Калининграде

Новшество будет действовать с 2025 года.

С 2025 года в Калининграде начнёт действовать туристический налог. Решение приняли депутаты городского совета в среду, 30 октября.

Изменения в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января. Местный сбор предстоит уплачивать организациям и физлицам, оказывающим услуги по временной аренде жилья. Минимальная сумма составит 100 рублей в сутки.

По подсчётам экономистов администрации, бюджет в будущем году поступит 134 миллиона. Ожидается, что сборы постепенно будут расти. К примеру, в 2026-м сумма поступлений будет уже 159 млн рублей.

Власти Калининграда планируют направлять на благоустройство средства, которые с будущего года будут поступать в бюджет города от туристического налога.

налоги