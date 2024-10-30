Полковник Ходаренок: ВСУ придется отойти до Днепра в случае потери Донбасса

Непрекращающиеся атаки Вооруженных сил России практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения ставят части и соединения ВСУ в очень сложное положение. К примеру, на южно-донецком направлении украинская армия удерживала фронт практически с начала СВО в 2022 году. Однако в начале 2024 года сначала была потеряна Авдеевка, а затем пал «неприступный бастион украинского духа» (по словам украинских аналитиков) — Угледар. Только что ВСУ был оставлен город Селидово.