Молдавские власти выписали гражданам штрафы за покупку голосов на выборах

В центре пояснили, что гражданам, которые решили взять деньги в обмен на обещание проголосовать определенным образом, грозит штраф в размере до 2090 долларов. Они могут избежать наказания, если сами сообщат об этом в полицию и будут сотрудничать со следствием. А вот тем, кто покупает голоса, может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.