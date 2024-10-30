В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах с Украиной

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сейчас наблюдается очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», — сказал Песков.
Ранее британская газета сообщила, что Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии.