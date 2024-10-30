В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В администрации президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется, были различные опыты, которые легко поддаются анализу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
«Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», — сказал Песков журналистам.