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В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

Песков: в администрации президента нет дискуссии об ограничении продажи алкоголя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В администрации президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется, были различные опыты, которые легко поддаются анализу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

«Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», — сказал Песков журналистам.