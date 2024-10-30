Молдавия готовится ко второму туру президентских выборов, который может открыть путь к сближению с РФ

Во втором туре президентских выборов в Молдавии примет участие Майя Санду — действующий президент, которая некогда была советником Всемирного банка и до сих пор пользуется популярностью на Западе. Она стремится вывести страну из орбиты Москвы и в июне начала длительный процесс переговоров о вступлении в ЕС, пишет CNA.