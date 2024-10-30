Молдавия готовится ко второму туру президентских выборов, который может открыть путь к сближению с РФ

Во втором туре президентских выборов в Молдавии примет участие Майя Санду — действующий президент, которая некогда была советником Всемирного банка и до сих пор пользуется популярностью на Западе. Она стремится вывести страну из орбиты Москвы и в июне начала длительный процесс переговоров о вступлении в ЕС, пишет CNA.
Это будет тяжелая борьба (для Санду) с внутренними разногласиями, а также с внешним давлением и вмешательством.
Ее соперником выступает Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, которого поддерживает традиционно пророссийская Партия социалистов Республики Молдавия (ПСРМ).
На президентских дебатах в прошлое воскресенье Санду, чей президентский срок ознаменовался резким ухудшением отношений с Москвой, заявила, что Стояногло — своего рода «троянский конь» для внешних интересантов, стремящихся получить контроль над Молдавией.
Санду выиграла первый тур выборов, набрав 42% голосов против 26% у Стояногло. По мнению политологов, помимо «вмешательства в выборы», о которых заявила президент Молдавии, их результаты выявили реальную оппозицию Санду.
Как считает Руслан Рохов, украинский политический эксперт по Молдавии и управляющий партнер PGR Consulting Group LLC, цифры, похоже, свидетельствуют не в пользу Санду во втором туре.
По его оценкам, Санду и другие проевропейские политики в первом туре набрали более 650 000 голосов, тогда как Стояногло и кандидаты, которые либо поддерживают Россию, либо подчеркивают свою независимость, получили 850 000 голосов.
Раду Бурдужа, исполнительный директор базирующегося в Кишиневе Евроатлантического института повышения устойчивости, отметил, что некоторые избиратели считают, что Санду «монополизировала» тему членства в ЕС для себя, оставив в стороне других проевропейских политиков.
Одновременно с первым туром выборов президента был проведен референдум по вопросу вступления Молдавии в Европейский союз. Результаты референдума, объявленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в понедельник, показали, что «за» проголосовали 50,46% избирателей, «против» — 49,54%. Таким образом, избиратели с минимальным перевесом одобрили предложенные поправки в конституцию, закрепляющие «необратимость европейского курса» Молдавии.
Идея референдума заключалась в том, чтобы использовать его для увеличения числа сторонников Санду. Но на самом деле произошло обратное — антирейтинг ее партии «Действия и солидарность» (PAS) ухудшил результаты референдума.
Стояногло выступает за сбалансированную внешнюю политику, ориентированную как на Восток, так и на Запад. В случае его победы он, вероятно, будет ограничен большинством партии PAS в парламенте, но ситуация может измениться на выборах следующим летом.
Поражение Санду на выборах создало бы хорошие условия для пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в 2025 году.
Стояногло пообещал в случае победы договориться о новых поставках российского газа и раскритиковал крупный пакет помощи ЕС. А визиты западных лидеров в Кишинев накануне голосования 20 октября он счел вмешательством в выборы в пользу Санду. Он также высмеял молдавское правительство за то, что оно присоединилось к западным санкциям против Москвы, назвав это «цирком».
Оазу Нантой, депутат парламента от партии Санду, оценивая возможный исход второго тура выборов, сказал, что он сохраняет осторожный оптимизм. «Иногда холодный душ может быть полезен», — считает он.