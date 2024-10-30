418,3 млн вместо обещанного полмиллиарда рублей: Мишустин распорядился выделить Калининграду деньги на троллейбусы

Мишустин распорядился выделить Калининграду 418,3 млн рублей на троллейбусы. Соответствующее распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правительства РФ в среду, 30 октября.
Средства на пополнение парка общественного транспорта направили из резервного фонда на условиях софинансирования. До конца года власти закупят не менее 12 новых троллейбусов.
По городу будут ездить экологичные машины с повышенным запасом автономного хода, чтобы при необходимости использовать их в качестве электробусов. Для удобства пассажиров в салоне будут работать медиасистемы.