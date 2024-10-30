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418,3 млн вместо обещанного полмиллиарда рублей: Мишустин распорядился выделить Калининграду деньги на троллейбусы

До конца года власти должны купить не менее 12 экологичных машин.

Источник: Reuters

Мишустин распорядился выделить Калининграду 418,3 млн рублей на троллейбусы. Соответствующее распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правительства РФ в среду, 30 октября.

Средства на пополнение парка общественного транспорта направили из резервного фонда на условиях софинансирования. До конца года власти закупят не менее 12 новых троллейбусов.

По городу будут ездить экологичные машины с повышенным запасом автономного хода, чтобы при необходимости использовать их в качестве электробусов. Для удобства пассажиров в салоне будут работать медиасистемы.

Мишустин Михаил