Лукашенко продлил программу семейного капитала. Указом предусмотрено несколько новаций

Документом расширяются возможности использования средств семейного капитала на улучшение жилищных условий. Так, предоставляется право их досрочного использования при строительстве жилья независимо от наличия направления местного органа власти на такое строительство. Не учитываются в общей площади жилья, находящегося в собственности семьи, жилые помещения, не соответствующие санитарным и техническим требованиям. Предусматривается возможность досрочного использования средств на приобретение доли (долей) жилых помещений, если у семьи уже имеются в собственности доли этих жилых помещений. Разрешается также досрочное использование семейного капитала на погашение кредитов, выданных на основании договоров о рефинансировании кредитов на возведение, реконструкцию, приобретение жилых помещений, доли (долей) в праве собственности на них.



В указе впервые закрепляются права детей (в том числе при разводе родителей) на жилые помещения, построенные или приобретенные с использованием средств семейного капитала.



Устанавливается возможность оплаты обучения за следующий учебный год при направлении семейного капитала на получение образования (в настоящее время — за текущий и предыдущий годы). Расширяется перечень средств, предназначенных для социальной реабилитации инвалидов, которые можно приобрести с использованием средств семейного капитала.



Кроме того, документом предоставляется право на назначение семейного капитала иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Беларуси, при приобретении ими гражданства не позднее одного года со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей.



Указ принят в целях улучшения условий жизнедеятельности многодетных семей и их долгосрочной государственной поддержки.



Как сообщалось, в марте этого года во время общения с активом Белорусского союза женщин Александр Лукашенко заявил о намерении продлить программу семейного капитала. Президент отметил, что на момент начала реализации этой программы (2015 год. — Прим. БЕЛТА) в Беларуси было около 63 тыс. многодетных семей, а сейчас их число превышает 120 тыс.



«Судите сами. Мы решаем важнейший вопрос. Нет более важного вопроса, чем прибавление, прирост нашего населения. У нас с этим проблемы. Я часто говорю: 15 млн, а то и 20 млн наша Беларусь с нашими трудоспособными людьми и ресурсами смогла бы накормить, учитывая геополитическое наше положение, — сказал глава государства. — Я с удовольствием приму решение о продлении этого семейного капитала. Единственное — чтобы эти деньги попадали кому надо».