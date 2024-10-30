Аксенов устроил нагоняй коммунальщикам за холодные батареи

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что проблемы с отоплением в домах крымчан возникают по субъективным причинам из-за бездействия руководства коммунальных компаний. Он призвал к личной ответственности руководящий состав предприятий ЖКХ. Об этом глава Крыма сообщил в своем Tg-канале.