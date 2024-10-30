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Аксенов устроил нагоняй коммунальщикам за холодные батареи

Аксенов пригрозил руководителям предприятий ЖКХ за отсутствие отопления.

Источник: Tg-канал главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что проблемы с отоплением в домах крымчан возникают по субъективным причинам из-за бездействия руководства коммунальных компаний. Он призвал к личной ответственности руководящий состав предприятий ЖКХ. Об этом глава Крыма сообщил в своем Tg-канале.

«Считаю, что проблемы возникают только по субъективным причинам из-за неправильных управленческих решений. Руководители, допускающие системные сбои в работе и вовремя не реагирующие на обращения жителей, должны нести за это личную ответственность».

считает Аксенов

По его словам, в республике было достаточно времени, чтобы подготовится к новому отопительному сезону.

«От результатов работы министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым напрямую зависят комфорт и удобство жизни крымчан», — сказал глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что иногда руководству ЖКХ нужно прибегать к нестандартным решениям.

ЖКХ