Аксенов устроил нагоняй коммунальщикам за холодные батареи

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что проблемы с отоплением в домах крымчан возникают по субъективным причинам из-за бездействия руководства коммунальных компаний. Он призвал к личной ответственности руководящий состав предприятий ЖКХ. Об этом глава Крыма сообщил в своем Tg-канале.
«Считаю, что проблемы возникают только по субъективным причинам из-за неправильных управленческих решений. Руководители, допускающие системные сбои в работе и вовремя не реагирующие на обращения жителей, должны нести за это личную ответственность».
По его словам, в республике было достаточно времени, чтобы подготовится к новому отопительному сезону.
«От результатов работы министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым напрямую зависят комфорт и удобство жизни крымчан», — сказал глава Крыма.
Аксенов подчеркнул, что иногда руководству ЖКХ нужно прибегать к нестандартным решениям.