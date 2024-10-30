Помощь новым регионам и реабилитация участников СВО: волгоградский губернатор о задачах перед здравоохранением

30 октября волгоградский губернатор провел совещание по развитию здравоохранения, на котором подвел итоги десятилетней работы и рассказал о планах на следующие 10 лет. В регионе за последнее время построили или капитально отремонтировали более тысячи медучреждений, закупили и установили более 6 тысяч единиц нового и современного медицинского оборудования. Если измерять в деньгах, то на развитие здравоохранения уже ушло 70 миллиардов. Один из самых ярких результатов этой работы, по мнению Андрея Бочарова — развитие онкослужбы.