Помощь новым регионам и реабилитация участников СВО: волгоградский губернатор о задачах перед здравоохранением

30 октября волгоградский губернатор провел совещание по развитию здравоохранения, на котором подвел итоги десятилетней работы и рассказал о планах на следующие 10 лет. В регионе за последнее время построили или капитально отремонтировали более тысячи медучреждений, закупили и установили более 6 тысяч единиц нового и современного медицинского оборудования. Если измерять в деньгах, то на развитие здравоохранения уже ушло 70 миллиардов. Один из самых ярких результатов этой работы, по мнению Андрея Бочарова — развитие онкослужбы.
— Основные показатели, связанные с более ранней выявляемостью первой и второй стадий заболевания, снижение показателей летальности по первому и последующим годам, увеличение продолжительности жизни пациентов после проведения лечения, а также более качественное диагностическое обследование населения и выявление в более ранние сроки других болезней говорят сами за себя, — отметил Бочаров на стратегической сессии.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, на предстоящее десятилетие Андрей Бочаров запланировал строительство новых разнопрофильных медицинских центров, подготовку кадров для них, внедрение в работу клиник искусственного интеллекта и улучшение условий труда медиков. От них, в свою очередь, будут требовать соблюдения этики при оказании помощи.
Новые задачи ставит перед волгоградскими властями и время, и поэтому в числе ближайших важных задач отметили развитие здравоохранения в новых регионах страны и создание реабилитационных центров для участников СВО: продолжится работа над формированием трехэтапной системы реабилитации.