МИД России заявил о репрессиях во время избирательной кампании в Молдавии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нынешняя избирательная кампания Молдавии сопровождается репрессиями в отношении независимых СМИ, общественных деятелей и тех, кто пытается отстоять правду, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Репрессии идут в отношении молдавских политических деятелей, средств массовой информации, общественников, да и вообще людей, которые пытаются отстоять правду, (также в Молдавии идут) репрессии в отношении оппозиции, независимых СМИ» — сказала Захарова.
Она добавила, что масштаб репрессий со стороны молдавских властей беспрецедентный. «Всё это идет при масштабнейшем вмешательстве коллективного Запада во внутренние дела республики. И все это делается под лозунгами якобы необходимости противодействовать российской угрозе», — указала Захарова.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.