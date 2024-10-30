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Внутриевропейские разборки, тренировка ядерных сил и сухой закон. Темы брифинга Пескова

Внутренние дела Европы, возможность введения сухого закона и тренировка ядерных сил стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О тренировке ядерных сил

Проведенная накануне тренировка ядерных сил была регулярной, соответствующие страны были заранее оповещены о пусках: «Это действительно одна из регулярных тренировок. Конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках».

Заявления президента России Владимира Путина важны вне контекста тренировки ядерных сил.

О задержании российских журналистов в США

Задержание корреспондентов «Известий», прибывших в США для освещения предстоящих президентских выборов, является неприемлемым и «противоречит принципам свободы СМИ».

О возможности введения сухого закона

В администрации президента не обсуждают вопрос о сокращении времени продажи алкогольной продукции на территории России: «У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу».

О статье FT

Что касается статьи Financial Times о якобы ведущихся переговорах о прекращении ударов по украинским энергообъектам, то «даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают».

Об инициативе Путина

Мирная инициатива Путина, оглашенная еще летом, предполагает оставление Украиной всех российских территорий, включая регионы Донбасса и Новороссии.

О внутриевропейских разборках

Россия не собирается вмешиваться во «внутриевропейские разборки», но ей больше импонирует линия, которую проводит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

О праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование, это очень важная годовщина».

О словах Фицо

Что касается заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо о готовности без колебаний разговаривать с Путиным, то «конкретных планов» по контактам пока нет.

Путин готов к контактам с лидерами других стран, в том числе европейских: «Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим».

О визите главы МИД КНДР

Кремль переадресовал вопрос о деталях визита министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи: «Нужно все-таки обращаться в наш МИД за информацией».

Песков Дмитрий