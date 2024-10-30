Внутриевропейские разборки, тренировка ядерных сил и сухой закон. Темы брифинга Пескова

В администрации президента не обсуждают вопрос о сокращении времени продажи алкогольной продукции на территории России: «У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу».