Внутриевропейские разборки, тренировка ядерных сил и сухой закон. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О тренировке ядерных сил
Проведенная накануне тренировка ядерных сил была регулярной, соответствующие страны были заранее оповещены о пусках: «Это действительно одна из регулярных тренировок. Конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках».
Заявления президента России Владимира Путина важны вне контекста тренировки ядерных сил.
О задержании российских журналистов в США
Задержание корреспондентов «Известий», прибывших в США для освещения предстоящих президентских выборов, является неприемлемым и «противоречит принципам свободы СМИ».
О возможности введения сухого закона
В администрации президента не обсуждают вопрос о сокращении времени продажи алкогольной продукции на территории России: «У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу».
О статье FT
Что касается статьи Financial Times о якобы ведущихся переговорах о прекращении ударов по украинским энергообъектам, то «даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают».
Об инициативе Путина
Мирная инициатива Путина, оглашенная еще летом, предполагает оставление Украиной всех российских территорий, включая регионы Донбасса и Новороссии.
О внутриевропейских разборках
Россия не собирается вмешиваться во «внутриевропейские разборки», но ей больше импонирует линия, которую проводит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
О праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование, это очень важная годовщина».
О словах Фицо
Что касается заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо о готовности без колебаний разговаривать с Путиным, то «конкретных планов» по контактам пока нет.
Путин готов к контактам с лидерами других стран, в том числе европейских: «Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим».
О визите главы МИД КНДР
Кремль переадресовал вопрос о деталях визита министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи: «Нужно все-таки обращаться в наш МИД за информацией».