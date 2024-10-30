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Роман Шопин назначен прокурором Новохоперского района Воронежской области

Приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова от 29 октября советник юстиции Роман Шопин назначен прокурором Новохоперского района Воронежской области. Одновременно он освобожден от должности прокурора Эртильского района. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Роман Шопин родился в 1985 году. Получил высшее юридическое образование в Воронежском государственном университете. Работать в органах прокуратуры начал в декабре 2008 года. Занимал посты старшего помощника Поворинского межрайонного прокурора, зампрокурора Новохоперского района, с мая 2020 года — прокурора Эртильского района. Женат, воспитывает дочь и сына.

В ноябре 2023 года прокурором Новохоперского района был назначен Николай Суздальцев, до этого занимавший пост зампрокурора в этом же муниципалитете. Он сменил на этом посту Александра Матвеева.