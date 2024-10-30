Роман Шопин назначен прокурором Новохоперского района Воронежской области

Роман Шопин родился в 1985 году. Получил высшее юридическое образование в Воронежском государственном университете. Работать в органах прокуратуры начал в декабре 2008 года. Занимал посты старшего помощника Поворинского межрайонного прокурора, зампрокурора Новохоперского района, с мая 2020 года — прокурора Эртильского района. Женат, воспитывает дочь и сына.
В ноябре 2023 года прокурором Новохоперского района был назначен Николай Суздальцев, до этого занимавший пост зампрокурора в этом же муниципалитете. Он сменил на этом посту Александра Матвеева.