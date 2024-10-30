В Крыму будут национализировать финские активы

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил национализировать имущество Финляндии на полуострове в ответ на арест российских госактивов этой страной. Суд Финляндии принял решение отобрать у России четыре миллиарда евро. Об этом Константинов сообщил в Tg-канале.
«Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму. Этим и займемся. Опыт национализации имущества русоненавистников у нас имеется», — сказал председатель Госсовета РК.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что «Севастопольгаз» отобрали у украинских олигархов, которые спонсировали ВСУ.