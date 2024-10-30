СК продолжает расследование дел в отношении Польши, Латвии и Литвы по беженцам

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц Польши, Латвии и Литвы. Об этом во время пресс-конференции в рамках пресс-тура для белорусских и российских журналистов заявил заместитель начальника управления главного следственного управления Александр Рудько, передает корреспондент БЕЛТА. «Главным следственным управлением продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц Польши, Латвии и Литвы. В частности, по фактам совершения противоправных действий, сопряженных с депортацией, актами жестокости, пытками, умышленным неоказанием помощи, повлекшим смерть потерпевших», — сказал Александр Рудько.

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Он дополнил: «Все зверства совершены в отношении беженцев при пересечении государственных границ этих стран, для дальнейшего продвижения в Федеративную Республику Германия и иные государства Европейского союза».



По словам Александра Рудько, в настоящее время потерпевшими по уголовным делам являются иностранные граждане различных государств. «По состоянию на 30 октября 2024 года по уголовному делу в отношении должностных лиц Польши потерпевшими признаны 214 человек, из них 16 погибли, Латвии — 71 человек (22 погибших), Литвы — 36 человек (12 погибших). В том числе, расследуются обстоятельства причинения телесных повреждений, смерти, умышленного неоказания помощи со стороны должностных лиц, силовых структур Республики Польша в отношении потерпевших в результате применения физической силы, специальных средств, в том числе слезоточивых веществ и инсектицидов», — сказал заместитель начальника управления главного следственного управления. -0-

