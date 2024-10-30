Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия продолжает исполнять свои обязательства перед Молдавией по заключённому в 2021 году газовому контракту, несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против России санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против нашей страны экономическим санкциям так называемому реестру ущерба, мы чётко исполняем свои обязательства по заключённому в октябре 2021 года газовому контракту, благодаря которому Молдавия получает дешёвую электроэнергию, вырабатываемую на молдавской государственной районной электростанции», — сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что Россия видит, ценит и чувствует отношение молдаван к стране и в условиях развязанной коллективным западом антироссийской кампании делает всё возможное, чтобы ответные действия Москвы на недружественные шаги не затронули рядовых граждан Молдавии.