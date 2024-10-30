Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию

«Несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против нашей страны экономическим санкциям так называемому реестру ущерба, мы чётко исполняем свои обязательства по заключённому в октябре 2021 года газовому контракту, благодаря которому Молдавия получает дешёвую электроэнергию, вырабатываемую на молдавской государственной районной электростанции», — сказала она в ходе брифинга.