Рейтинг Макрона обновил антирекорд

ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого уровня, главу государства поддерживают лишь 17% французов, следует из исследования компании Verian-Epoka для издания Figaro Magazine.
Согласно исследованию, популярность президента снизилась на 5 процентных пунктов и составляет 17%. Это самый низкий уровень поддержки французского лидера со времени его избрания в 2017 году.
«Еще 78% опрошенных ответили, что недовольны деятельностью президента. Его поддержка еще слабее, чем в разгар кризиса “желтых жилетов”, — говорится в исследовании.
Согласно ему, снижение популярности Макрона связано с роспуском парламента в июне — французы не поняли этого шага.
«Проблема для Эммануэля Макрона в том, что этот спад наступает тогда, когда он больше не контролирует власть. С момента назначения Мишеля Барнье (премьер-министром) он отошел от активной политической жизни, не имея больше никакого влияния на решения правительства», — говорится в опросе.
При этом Макрона опережают президент правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла и лидер её фракции в парламенте Марин Ле Пен, которые заняли первую и вторую строчки в списке политических предпочтений французов.
Ранее сообщалось, что число активистов партии Макрона сократилось с 35 тысяч до 8,5 тысячи за год. Четыре депутата за месяц покинули фракцию Макрона в Нацсобрании Франции после внеочередных выборов в парламент из-за разногласий с ее политикой.
Макрон при этом ранее заявлял, что не намерен покидать пост президента, несмотря на низкие результаты его партии на выборах во французский парламент и в Европарламент, и останется на должности до выборов в мае 2027 года.