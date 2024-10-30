Рейтинг Макрона обновил антирекорд

«Проблема для Эммануэля Макрона в том, что этот спад наступает тогда, когда он больше не контролирует власть. С момента назначения Мишеля Барнье (премьер-министром) он отошел от активной политической жизни, не имея больше никакого влияния на решения правительства», — говорится в опросе.