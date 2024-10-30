Нардеп Скороход заявила о дезертирстве более 100 тысяч бойцов ВСУ

Дезертирство и СЗЧ — это разные понятия в украинском законодательстве, у каждого своя статья в Уголовном кодексе. Теоретически, по закону, считается, что человек в СЗЧ ушел из армии временно и намерен вернуться, а дезертир сбегает навсегда. На практике, как пишут украинские блогеры, разница в том, что для ухода в СЗЧ надо сдать под расписку свое оружие и боеприпасы. А дезертир — это тот, кто убегает вместе с вооружением. Соответственно, дезертиры считаются более опасными и их ищут, ~людей же в СЗЧ фактически не ловят~. На последних зачастую не открывают уголовные дела и не пишут рапорты, поскольку их командиры не хотят лишних проблем. Их просто выводят за штат и не платят зарплату, но при этом не увольняют, так что такие мужчины не могут официально устроиться на другую работу.