Мэр Новосибирска Кудрявцев поручил устранить все разрытия в городе

В текущем году во время ремонта теплосетей в Новосибирске разрыли 3 884 участка, и 701 их них сейчас находятся в работе. В общей сложности службы восстановили 1813 участков. При этом 92 из них зарыли только на этой неделе, сообщил глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал поручение принять меры юридического характера в отношении собственников, которые не благоустроили участки после ремонта.