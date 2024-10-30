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Мэр Новосибирска Кудрявцев поручил устранить все разрытия в городе

Сейчас в работе находится 701 участок.

Источник: Предоставлено пресс-службой Правительства НСО

В текущем году во время ремонта теплосетей в Новосибирске разрыли 3 884 участка, и 701 их них сейчас находятся в работе. В общей сложности службы восстановили 1813 участков. При этом 92 из них зарыли только на этой неделе, сообщил глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал поручение принять меры юридического характера в отношении собственников, которые не благоустроили участки после ремонта.

— Прошу в отношении подрядчиков еще раз провести информационную работу. Там, где коллеги нарушают контрактные, договорные обязательства, применяйте меры юридического характера, понуждающие к выполнению этой работы, — приводит пресс-служба слова Максима Кудрявцева.

Ранее стало известно, что новосибирец пожаловался на брошенную неогороженную траншею на улице Котовского.