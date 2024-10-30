Мэр Новосибирска Кудрявцев поручил устранить все разрытия в городе

В текущем году во время ремонта теплосетей в Новосибирске разрыли 3 884 участка, и 701 их них сейчас находятся в работе. В общей сложности службы восстановили 1813 участков. При этом 92 из них зарыли только на этой неделе, сообщил глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал поручение принять меры юридического характера в отношении собственников, которые не благоустроили участки после ремонта.
— Прошу в отношении подрядчиков еще раз провести информационную работу. Там, где коллеги нарушают контрактные, договорные обязательства, применяйте меры юридического характера, понуждающие к выполнению этой работы, — приводит пресс-служба слова Максима Кудрявцева.
Ранее стало известно, что новосибирец пожаловался на брошенную неогороженную траншею на улице Котовского.