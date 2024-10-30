Благоустройство, подготовка к зиме и новые костюмы: Юрий Шалабаев рассказал, чему научился на посту мэра Нижнего Новгорода

С момента назначения Юрия Шалабаева мэром Нижнего Новгорода прошло четыре года. За это время город успел отметить юбилей, провести масштабное благоустройство и превратиться в новую туристическую жемчужину России. О том, как прошли эти четыре года, и с какими проблемами город сталкивается сейчас, Юрий Шалабаев поговорил с редакторами печатных СМИ Нижнего Новгорода.
О раскопках.
— Юрий Владимирович, все жители Нижнего, конечно, видят огромную работу, которая ведется по благоустройству, по ремонту дорог, по перекладке теплосетей. Но есть вопросы по логике решений. Например, сейчас в центре города, который является и деловым, и историческим центром, все работы идут одновременно. Это и строительство метро, и ремонт трамвайных путей, теплотрасс, дорог. Почему все это идет одновременно и когда это кончится?
— Во-первых, не все сразу происходит. Все-таки определенную этапность мы соблюдаем. Во-вторых, если есть возможность участия в федеральных программах, то надо участвовать. У меня нет уверенности, что через 2−3−5−10 лет нам будут давать такое огромное количество денег для того, чтобы мы могли это сделать. С чем мы столкнулись, когда я только пришел? Прежде всего, изношенная инфраструктура. То есть все то, что мы сейчас меняем — тепло, вода, ливневки… Второй важный момент — недоразвитость транспортной системы. И это то, чем мы сейчас занимаемся — обновление трамвайного и троллейбусного состава, рельсового хозяйства, строительство метро в верхней части города. Если есть такая возможность, надо этим пользоваться. Но при этом мы, конечно, соблюдаем очередность. Сейчас мы создаем адресный план раскопок на следующий год — будет краткосрочный и среднесрочный вариант. Понятно, что мы никак не избежим аварийных случаев, но это другая история. В этом адресном плане будет прописана очередность на каждом конкретном участке. Думаю, что такой адресный план со временем упорядочит вопрос проведения очередности работ и позволит синхронизировать работу ресурсоснабжающих организаций, ремонт дорог, планы наших муниципальных предприятий.
О достижениях.
— Юрий Владимирович, вчера исполнилось 4 года, как вы стали мэром Нижнего Новгорода. Чему вы научились за это время?
— Каждый человек, когда он на такой серьезной должности, чему-то учится. Я вот, наверное, научился больше понимать логику любого контрагента противоположной стороны. Без понимания логики того, как действовать, невозможно. У меня есть понимание, что так правильно. У каждого есть понимание определенных направлений, где они работают, что вот так вот правильно. Но это не всегда так. А в таком большом городе, где нужно учитывать интересы огромного количества жителей, нужно эту логику понимать и реализовывать.
— С какими вызовами пришлось столкнуться за это время?
— Вызовов была масса, можно бесконечно называть. Взять ту же жуткую ситуацию с нашей коммунальной инфраструктурой. Мы с 2020 года ежегодно меняем больше 5−7% трубопроводов. Это рекордные показатели. Если бы мы этого не делали, мы бы сейчас просто захлебнулись в коммунальных авариях. Второй момент — недоосвещенность города. Город был очень темный. По экспертным оценкам, недоосвещенность города была 30%. Мне кажется, на самом деле было еще хуже. 30% это посчитали по количеству светоточек, по их мощности. Но на самом деле многие из них еще и не горели. Я помню времена, когда свет не горел даже на Верхневолжской набережной и улице Минина. И это не так давно было. Освещение удалось восстановить за счет энергосервисного контракта, благодаря которому мы поменяли свыше 60 тысяч светоточек. Плюс появилась архитектурно-художественная подсветка, что значительно добавило городу привлекательности. Еще одна важная проблема — это кредиторская задолженность наших муниципальных предприятий. Когда я пришел, она составляла свыше 85% от собственных доходов. Сейчас мы снизили эту цифру до 70% и продолжаем снижать. Большой вызов был связан с благоустройством. Нижний Новгород называли «городом синих заборов». В нем было много пустырей и заброшенных территорий. Сейчас их становится все меньше и меньше. За это время мы благоустроили порядка 250 общественных пространств. Не зря мы вышли на третье место в стране в рейтинге благоустроенных городов. Большое внимание уделяли строительству социальных учреждений. За это время построили 23 детсада и 12 школ. Благодаря этому удалось, по сути, снять очередность в детсады. Очередей нет — ни в ясли, ни в обычные детсады.
— А в следующем году после выборов в городскую думу вы готовы снова занять пост мэра?
— После выборов в городскую думу? Ну, гипотетически чего отвечать? Мне же никто не предлагал пока. У нас же процедура отлаженная — кандидата на пост мэра вносит губернатор. Сочтет он необходимым, то мне об этом сообщит. Сначала избирается дума.
О станции аэрации.
— Сейчас появляется информация о том, что в федеральном бюджете на следующий год заложено ноль рублей на программу по строительству очистных сооружений. А у нас сейчас идет масштабная реконструкция станции аэрации. Вот сейчас при таком пока нулевом плане в федеральном бюджете, как будем с этой ситуацией справляться?
— Смотрите, у нас реконструкция Нижегородской станции аэрации разбита на этапы. Сейчас реализуется первый этап, при завершении которого мы уже достигнем определенных результатов очистки. Это факт. Первый и второй этап дополняют друг друга, но не обязательно должны быть реализованы вместе. Конечно, можно реализовать оба этапа и результаты там будут выше. Но каждый этап имеет свое проектное решение и запланированные результаты очистки. Поэтому пока мы заканчиваем первый этап, на который есть средства. Одновременно ведется поиск финансирования на второй этап. Если финансирование подтвердится, тогда будем реализовывать. Уверен, что когда-нибудь мы реализуем и второй этап.
Об уборке снега.
— Вопрос про предстоящую уборку снега. Помешают ли действующие транспортные ограничения как-то этому процессу? И будут ли какие-то нововведения с учетом прошлых лет?
— Сегодня как раз проводил очередное совещание по трём районам. Это только начало, подобное проведу со всеми. Начал с Нижегородского, Ленинского и Автозаводского. Мы же каждый год встречаемся, и не по разу. Я знаю, сколько у них техники, сколько ресурсов, сколько ПГМ они закупили. Схемы производства работ, где прописаны все действия, когда они выезжают на уборку в случае снегопада или на регулярную обработку, мы ввели еще 2−3 года назад. В этих схемах все существующие ограничения учтены, и маршруты скорректированы с учетом этих изменений. Что касается нововведений, то мы каждый год учитываем опыт прошлых лет, в том числе и негативный опыт. И «зашиваем» его в этих проектах производства работы. Например, в этом году мы не только законтрактовались по противогололедным материалам на весь зимний период, но и значительную часть этого всего просто завезли на склад. Потому что в прошлом году были небольшие проблемы с поставками. Подрядчик не мог разобраться с логистикой и доставить нам противогололедный материал. Приходилось это решать в онлайн-режиме, все привозили день в день. Без материалов никто не остался, дорожники получили все в полном объеме. Но проблемы могли возникнуть. Поэтому в этом году мы предпочли сделать хороший запас уже здесь, на месте.
О спорте.
— Кого вы больше всего любите из наших спортивных команд, за кого болеете и насколько сложно совместить с рабочим графиком посещение матчей?
— Ну, спорт я люблю — и смотреть, и заниматься спортом. Хожу, насколько позволяет график. Периодически хожу на игры ФК «Пари НН», «Торпедо», БК «Пари НН»… Хожу и на «Старт», у меня даже кепка их есть. Всегда стараюсь найти время и сходить.
О костюмах.
— Недавно Глеб Сергеевич сказал, что он носит костюмы отечественного производства и даже назвал конкретный бренд. Вы какие носите?
— У меня есть и отечественные, и неотечественные вещи. Я не знаю, как это происходит. Я просто вам опишу, как я одежду выбираю. Если мне что-то нужно, мы с женой идем в магазин и смотрим. Если там есть отечественная вещь, то, конечно, я предпочту отечественную. Если нет, то беру то, что есть. Это обычные магазины в Нижнем Новгороде.
— То есть на заказ вам не шьют?
— Ни разу ничего не шил на заказ. Если только мама в детстве заказывала какой-нибудь костюм зайчика на Новый год… Я не уделяю какого-то большого внимания маркам или фасонам. Просто обычный магазин. Супердорогих марок у меня нет, какого-то суперлюкса тоже.
О городовых.
— Вопрос по городовым. Вот то уголовное дело, которое сейчас расследуется, оно как-то вообще повлияет на проект? Не собираетесь ли вы расторгать контракт? Не собираетесь ли менять схему финансирования?
— Уголовное дело — это вопрос правоохранительных органов. Они разберутся, кого надо — накажут. Но сам-то проект очень неплохой, он нравится и нижегородцам, и гостям города. Кроме того, сами городовые делают много хороших вещей. Они и частично следят за безопасностью в рамках своих полномочий, и за соблюдением правил благоустройства. Если видят где-то мусор или что-то разбито, то оперативно сообщают в администрации районов, чтобы это быстро устранялось в туристическом центре. Поэтому сам проект неплохой. Он уникальный для Российской Федерации, и мое мнение, что его нужно продолжить. Что касается взаимоотношений с подрядчиком, который его реализует, то вопрос опять-таки должен дождаться решения правоохранительных и судебных органов. Там будет видно.