Благоустройство, подготовка к зиме и новые костюмы: Юрий Шалабаев рассказал, чему научился на посту мэра Нижнего Новгорода

— Вызовов была масса, можно бесконечно называть. Взять ту же жуткую ситуацию с нашей коммунальной инфраструктурой. Мы с 2020 года ежегодно меняем больше 5−7% трубопроводов. Это рекордные показатели. Если бы мы этого не делали, мы бы сейчас просто захлебнулись в коммунальных авариях. Второй момент — недоосвещенность города. Город был очень темный. По экспертным оценкам, недоосвещенность города была 30%. Мне кажется, на самом деле было еще хуже. 30% это посчитали по количеству светоточек, по их мощности. Но на самом деле многие из них еще и не горели. Я помню времена, когда свет не горел даже на Верхневолжской набережной и улице Минина. И это не так давно было. Освещение удалось восстановить за счет энергосервисного контракта, благодаря которому мы поменяли свыше 60 тысяч светоточек. Плюс появилась архитектурно-художественная подсветка, что значительно добавило городу привлекательности. Еще одна важная проблема — это кредиторская задолженность наших муниципальных предприятий. Когда я пришел, она составляла свыше 85% от собственных доходов. Сейчас мы снизили эту цифру до 70% и продолжаем снижать. Большой вызов был связан с благоустройством. Нижний Новгород называли «городом синих заборов». В нем было много пустырей и заброшенных территорий. Сейчас их становится все меньше и меньше. За это время мы благоустроили порядка 250 общественных пространств. Не зря мы вышли на третье место в стране в рейтинге благоустроенных городов. Большое внимание уделяли строительству социальных учреждений. За это время построили 23 детсада и 12 школ. Благодаря этому удалось, по сути, снять очередность в детсады. Очередей нет — ни в ясли, ни в обычные детсады.