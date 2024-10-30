Выборы в Узбекистане прошли без серьёзных нарушений, заявил МИД

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми, они прошли без серьёзных нарушений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По российским оценкам выборы были открытыми, конкурентными, справедливыми и прошли в полном соответствии с обновлённой конституцией и избирательным кодексом Узбекистана, без каких-либо серьёзных нарушений. Итоги голосования отражают волю узбекистанского народа, дают возможность продолжить провозглашённый президентом страны курс на построение нового Узбекистана, соответственно есть повод поздравить народ Узбекистана», — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования. «Российские представители работали как в составе международных наблюдательных миссий по линии СНГ, ШОС, ОБСЕ, так и в двустороннем формате, в частности по линии Федерального собрания, ЦИК, неправительственных организаций и так далее», — добавила она.
В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране — УзЛиДеП, «Миллий тикланиш», Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия.
Итоговая явка на выборах составила 74,72%, или более 15 миллионов избирателей. По итогам голосования все пять прошли в новый парламент. Представители Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), и Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») сохранили большинство мест — 64 и 29 соответственно. Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Экологическая партия получили 21, 20 и 16 мест соответственно.