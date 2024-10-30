Выборы в Узбекистане прошли без серьёзных нарушений, заявил МИД

Она отметила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования. «Российские представители работали как в составе международных наблюдательных миссий по линии СНГ, ШОС, ОБСЕ, так и в двустороннем формате, в частности по линии Федерального собрания, ЦИК, неправительственных организаций и так далее», — добавила она.