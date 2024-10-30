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Департамент транспорта Новосибирска разделили на две части

Департамент транспорта мэрии Новосибирска решили разделить на 2 части.

Источник: Reuters

Предложение об этом рассмотрели на сессии городского совета 30 октября, его поддержали депутаты в 1-м и 2-м чтениях.

Отмечается, что теперь в мегаполисе будут функционировать 2 департамента: первый из них займется вопросами дорожной обстановки, другой — пассажирскими перевозками.

Решение о разделение приняли для оптимизации дорожных процессов. Об этом сообщил начальник дептранса Иосиф Кодалаев.

Процесс разделения планируют завершить в феврале следующего года. Штат сотрудников увеличится до 115 человек. В данный момент в подразделении трудятся около 70 человек.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске отремонтировали дорожное покрытие после вмешательства прокуратуры.