Департамент транспорта Новосибирска разделили на две части

Предложение об этом рассмотрели на сессии городского совета 30 октября, его поддержали депутаты в 1-м и 2-м чтениях.
Отмечается, что теперь в мегаполисе будут функционировать 2 департамента: первый из них займется вопросами дорожной обстановки, другой — пассажирскими перевозками.
Решение о разделение приняли для оптимизации дорожных процессов. Об этом сообщил начальник дептранса Иосиф Кодалаев.
Процесс разделения планируют завершить в феврале следующего года. Штат сотрудников увеличится до 115 человек. В данный момент в подразделении трудятся около 70 человек.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске отремонтировали дорожное покрытие после вмешательства прокуратуры.